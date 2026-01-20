福島第一原発の事故以来、運転を停止している東京電力の柏崎刈羽原発。【写真で見る】設定ミスがあった「制御棒」とは?20日、14年ぶりの再稼働を予定していましたが、その目前で不具合が発生し、見送られることになりました。一体、何が起きたのでしょうか？警報ならず…「設定ミス」30年ほど前から山形純菜キャスター:新潟県にある柏崎刈羽原発は、2011年の東日本大震災が発生した翌年から定期検査のため運転を停止していました。