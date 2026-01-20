2026年1月現在、ネット銀行を中心に金利の高い定期預金が増えています。これまで「どうせ金利は期待できない」と普通預金のままにしていた方も、「せっかくなら少しでも多くの利息を受け取りたい」と考える機会が増えてきたのではないでしょうか。今回は、数ある定期預金の中でも「1年もの」に注目し、そのメリットについて考えてみましょう。100万円を預けたらどうなる？ 普通預金と定期預金の差普通預金と定期預金では、同じ金額