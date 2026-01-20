中国メディアの第一財経は19日、中国に進出している日系自動車メーカー3社のうち、販売台数が増加したのは1社のみだったと報じた。記事は、「トヨタ自動車は同日、2025年度の中国市場における販売総数が178万台を超え、前年比で増加（0．2％）したことを正式に発表した」と報道。24年の販売台数は177万6000台で前年比6．9％減だったことを伝えた。また、日産の中国での年間販売台数は65万3000台で前年比6．3％減となり、18年のピー