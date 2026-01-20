Image: TIMEX 歴代の大統領にも愛用者が多い、アメリカンウォッチブランド「TIMEX（タイメックス）」。人気の理由の一つはリーズナブルな価格ですが、新ラインの「アトリエ」は、従来モデルよりも高級感を打ち出しています。コンセプトは「普段使いのラグジュアリー」。同社のクリエイティブディレクターであるジョルジオ・ガリが、そのキャリアの集大成として取り組んでいます。公式サイト