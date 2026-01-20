受験生、重要な商談を控えるビジネスマン、重篤な病気を患う人......そうしたインフルエンザにかかりたくない人にとって、「抗インフルエンザ薬の予防投与」という選択肢もある。いったいどういうものか。服用できる条件などをみていこう。高止まりが続くインフルエンザ発生頻度インフルエンザの流行が気がかりだ。株式会社アナムネ（東京都中央区）が2026年1月にまとめたニュースレターなどによると、今シーズンの流行の特徴は、