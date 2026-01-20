戦後の社会事件を描く「ルポルタージュ絵画」で知られる中村宏さん 浜松市出身で日本の戦後美術を代表する画家、中村宏（なかむら・ひろし）さんの作品展が1月20日、静岡県立美術館で始まりました。 【写真を見る】静岡県立美術館で始まった中村宏さんの企画展の様子 中村さんは1月8日に93歳で亡くなりましたが、晩年は自らの戦争体験を描き続けてきました。絵画として、史実を伝え継ぐ意義を考えます。 戦後の基地拡張