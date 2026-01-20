【ジャカルタ共同】マレーシアのモハマド外相は20日、ミャンマー軍事政権下で行われている総選挙について、東南アジア諸国連合（ASEAN）は監視団を派遣せず、承認しないと述べた。昨年12月から段階的に投票が続いている。モハマド氏は昨年のASEAN首脳会議で監視団派遣を見送ったとし、ASEANの立場は明確だと強調した。ミャンマーの国営紙によると、カンボジアやベトナムなど一部加盟国は個別に監視員を派遣した。総選挙は25