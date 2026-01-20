ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子蔵王大会第１日（２０日・山形アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳ１０２メートル、Ｋ点９５メートル）――個人第１９戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表に内定した丸山希（北野建設）が１０１メートル、９２メートル５０を飛び、合計２２２・５点で１か月ぶりとなる今季６勝目を挙げた。他の五輪内定組は高梨沙羅（クラレ）が１０位、伊藤有希（土屋ホーム）が１１