新日本プロレス２０日の後楽園ホール大会で、鷹木信悟（４３）にまさかのアクシデントが発生した。鷹木はこの日の大会で辻陽太＆高橋ヒロム＆石森太二＆外道と組んで、「ユナイテッド・エンパイア」のジェイク・リー＆カラム・ニューマン＆グレート―Ｏ―カーン＆フランシスコ・アキラ＆ジェイコブ・オースティン・ヤングと対戦。前日１９日後楽園大会での試合で左脇腹を痛めたのか、テーピングを施しての出場となった。そし