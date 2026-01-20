ＧＬＥＡＴ２０日の新宿大会で、Ｇ―ＩＮＦＩＮＩＴＹ王者の石田凱士（３０）、ＫＡＺＭＡＳＡＫＡＭＯＴＯ（４３）組がＴ―Ｈａｗｋ（３５）、田村ハヤト（３０）組を下し、初防衛に成功した。試合は序盤から両軍譲らぬ熱戦となる。中盤、王者組は挑戦者組の分断に成功。Ｔ―Ｈａｗｋに集中攻撃を打ち込んでＫＯ寸前まで追い込んだ。それでも意地を見せる田村に援護に入られて反撃を許す。その間に息を吹き返したＴ―Ｈａｗ