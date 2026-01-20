夢舞台を前に?圧巻のＶ?だ。ノルディックスキーＷ杯ジャンプ女子個人第１９戦（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ、ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）、丸山希（２７＝北野建設）が合計２２２・５点で今季６勝目を挙げた。この日は強風の影響で予選が中止。本戦開始予定は午後４時１５分だったが、約２時間遅れの午後６時２０分からに変更された。丸山は１本目で１０１メートルの大ジャンプを見せてトップに立つ。２