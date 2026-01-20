◆テニス▽全豪オープンテニス第３日（２０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２０日＝吉松忠弘】３度目の優勝に挑む世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）が、４大大会センターコート区切りの５０回目の出場を勝利で飾った。同６５位のアントニア・ルジッチ（クロアチア）に６−３、３−６、６−４のフルセットで勝ち、全豪１回戦のセンターコート試合で、６勝１敗の強さを見せ