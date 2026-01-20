◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）東前頭１４枚目・獅司（雷）は西前頭７枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し倒し、５連勝で勝ち越しを決めた。先場所の初顔合わせで敗れていた藤ノ川と２敗同士の対決。「相手を中に入らせると危ない。下から止めて、攻めた」。頭から低い姿勢で当たって突き押しで前に出ると、最後は右手一本で吹っ飛ばした。１０日目での勝ち越しは自己最速だ。「良かった。できるところまで頑張