全日本スキー連盟は２０日、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）の日本代表５２選手を発表した。スノーボードの女子パラレル大回転で２大会連続代表入りした三木つばき（浜松いわた信用金庫）はオンライン会見し「目標は変わらず優勝です。今はワクワクしていますし、多く方に見ていただいている中で、自分の納得がいく滑りができれば、最高に気持ちがいいんだろうなと思っています」と気持ちを高めた。日本女子のスノーボー