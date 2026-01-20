新日本プロレス２０日の後楽園ホール大会でＩＷＧＰジュニアタッグ王者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組が極悪軍「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＨＯ（３６）、金丸義信（４９）組を下して初防衛に成功した。試合はゴング前からＨ．Ｏ．Ｔが急襲し場外戦に。孤立した藤田は、コーナーポストにぶつけられるなどラフファイトに苦しむ。さらにはリングでも金丸から月面水爆、垂直落下式ブレーン