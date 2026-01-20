本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/20 EUR/USD 1.1540（5.46億ユーロ） 1.1555（5.10億ユーロ） 1.1600（8.24億ユーロ） 1.1650（11.0億ユーロ） 1.1715（12.0億ユーロ） 1.1725（7.30億ユーロ） 1.1750（9.37億ユーロ） USD/JPY 155.00（18.0億ドル） 158.00（6.69億ドル） 159.00（7.58億ドル） 160.00（10.0億ドル） GBP/USD 該当