お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が20日、都内で行われた映画『楓』のトークイベントに出席。鍛え上げた肉体美を見せながら、固定された細い金属棒を指で弾いて演奏するアフリカの民族楽器「カリンバ」を披露した。【集合ショット】サイズ感！筋肉がすごい青木マッチョ＆行定勲監督青木は体と密着したチェック柄の半袖シャツで姿を見せた。トークの後、特技とするカリンバで、本作で原案となっているスピッツの「楓