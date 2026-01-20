日本保守党の有本香代表代行は20日の記者会見で、衆院選公約に食料品の消費税率を恒久的に0％とすると盛り込むと発表した。熟練した技能があれば事実上、永住可能となる在留資格「特定技能2号」を持つ外国人に関し、家族帯同を大幅に制限する法改正の検討も掲げると表明した。再生可能エネルギー普及のため電気料金に上乗せしている賦課金を廃止すると明記。これらの政策実現に必要な財源を確保するため、国際機関への拠出金や