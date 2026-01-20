タレント・フィフィ（49）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。飲食店で大声を出しながら配信を行った件について謝罪した。フィフィはほかに客がいる飲食店で「ふざけんなよ、このヤロー!」などと大声を出す様子を配信し、批判の声が上がっていた。この件について「辛い感情をコントロールできず、スペース配信をして、醜態を晒し不快にさせた事をお詫びします。その後身体を十分に休め、気持ちも落ち着きました」と謝罪。