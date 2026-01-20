東京電力ホールディングスが、柏崎刈羽原子力発電所６号機（新潟県）を２１日に再稼働する方向で最終調整していることが関係者への取材でわかった。核分裂を抑える制御棒のトラブルで２０日の再稼働を延期したが、影響は軽微と判断したとみられる。１７日に制御棒の警報装置が設定ミスで鳴らないトラブルが発生。２０５本ある制御棒のうち８８本は、１９９６年の運転開始時から設定を誤っていた。東電の担当者は「安全上、重大