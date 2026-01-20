「有料サイトの未納金がある」などとウソを言って女性から2200万円を騙し取った疑いで逮捕された会社役員の男性2人が不起訴になりました。会社役員の20代の男性2人は、仲間とともに、愛知県に住む50代の女性に「有料サイトに金を払う必要がある」などと嘘の電話をかけ、あわせて2200万円を騙し取った疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性2人について、20日付けでいずれも不起訴処分としました。