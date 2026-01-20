1月20日の「踊る！さんま御殿!!」にて「雪国で育った有名人」を放送。北海道出身の元プロ野球選手・五十嵐亮太が、「雪国にメジャーリーガーが多い理由」を力説しスタジオを沸かせた。北海道出身の五十嵐亮太は、「東北や北海道はメジャーリーガーが多いんです」と、岩手県出身の大谷翔平や佐々木朗希らの名前を挙げ、その理由を“雪合戦”と断言。「冬に雪を投げまくるんです。そこで肩ができるんですよ」「滑ることを警戒しなが