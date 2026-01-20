次回の「踊る！さんま御殿!!」は1月27日（火） 20時00分〜21時00分放送！お楽しみに！【病院が苦手な有名人】浅田 舞アンガールズ小沢仁志郄地優吾（SixTONES）たくろう伊達花彩（いぎなり東北産）友利 新中野美奈子浪川大輔ニッチェみちょぱ50音順