ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。花粉症について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「すでに花粉が飛んでいると思います…」「目が痒くってくしゃみも出て痰の量も増えはじめているんだもの〜」 【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「今年もやってきたみたいですね〜」