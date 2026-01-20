高市総理は19日、通常国会冒頭で衆議院を解散し、2月8日に総選挙の投開票をおこなうと表明しましたが、このタイミングでの解散の狙いは何なのか。「進退をかける」この発言から見えてくるものとは？【写真で見る】「内閣」支持率と「自民党」支持率（JNN世論調査）高市総理の会見力強さの一方で“不安”見え隠れ？高柳光希キャスター:19日の会見での高市総理の発言を振り返ります。＜このタイミングで解散する理由について＞「高