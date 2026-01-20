内田真礼が1月20日にファンクラブ向けの生配信を行い、9月に全国3都市のライブハウスを巡るライブツアー＜UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”＞を開催することを発表した。ツアーとしては2024年11月4日の神戸を皮切りに福岡、立川(東京)を回った＜UCHIDA MAAYA 10th Anniversary Live Tour “TOKYO-BYAKUYA”＞より約1年10ヶ月ぶりの開催となる。日程と会場は9月6日(日) 福岡/DRUM LOGOS、9月13日(日) 名古屋/ダイアモ