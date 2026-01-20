Re:nameが、3月25日リリースのニューアルバム『1626』より、収録曲の「OTHER SIDE」を1月21日から先行配信することを発表した。併せて、10周年特設サイトにて、10周年フォトギャラリーとメンバーが選ぶ“Re:name BEST10”プレイリストを公開した。写真と楽曲で結成10周年の軌跡を追ってみてほしい。Re:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースする。2016年に当時16歳の現メンバー3人で結成して、