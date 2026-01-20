yamaが1月23日公開の映画『恋愛裁判』の主題歌に起用されている新曲「Dawn」を1月21日に配信限定でリリースする。「Dawn」は、2025年7月にリリースした「us」に引き続き、agehaspringsの百田留衣による作詞作曲編曲。これまでの世界観を持ちつつ、新たな歌唱表現を取り入れたyamaの新境地バラードとなっている。自身が目指す夢と、目の前に突然現れた幸せを天秤にかけながら生まれる後悔や葛藤。理想通りに進まない人生と自分自身