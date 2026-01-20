時速36kmが先日発売した最新EP「Around us」より、収録曲「ゴースト」のMVを公開した。本ミュージックビデオは、EP「Around us」のジャケットアートワークも手がけた高橋まりなが監督を担当。ジャケットと連動した世界観の中で、楽曲の空気感を映像で表現している。映像単体としてはもちろん、楽曲『ゴースト』、さらにはEP「Around us」の世界をより深く感じることのできる内容となっている。ぜひ注目してほしい。また、EP発売を