羊文学が、2026年に春配信のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌に新曲「Dogs」を書き下ろしたことを発表した。「Dogs」は、『九条の大罪』の配信に先駆けて3月25日に配信リリースされる。本日よりApple MusicとSpotifyではPre Add / Pre-Saveがスタートしている。『九条の大罪』は、柳楽優弥が厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士役で主演を務め、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシらが出演する