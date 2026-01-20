昨年のＭ−１王者のお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が２０日、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」２時間スペシャルに出演し、昨年８月に結婚していたことを電撃発表した。お相手は一般女性で２年ほどの同せい生活を経て、ゴールインした。この日、結婚の話題になり、ＭＣの東野幸治が「きむら君は結婚してるの？」と聞くと「してないですね」と答えたきむら。東野がさらに「赤木君は？」と聞くと、赤木は「そ〜うですね…