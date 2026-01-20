準決勝で韓国と対戦U-23日本代表は1月20日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの準決勝でU-23韓国代表と対戦。前半は日本が優位に進めたなか、セットプレーから先制した。大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる21歳以下の選手で構成されている。U-23の大会ではあるものの、U-21の若き日本代表が挑む舞台となっている。日本はグループステージを3戦3勝10得点無失点で決