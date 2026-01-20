お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『行列のできる法律相談所』2時間スペシャル（後9：00）に出演。赤木がサプライズで結婚発表した。【画像】M‐1王者たくろう赤木が公開した家族LINEのやりとり番組内で、赤木は「結婚しまして。（昨年）8月にしまして。公表してない」とポツリ。東野幸治が「ウソやん？」と驚く中、相方のきむらバンドも「僕も知らなくて。『M-1』前の密着のカメラ