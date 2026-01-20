強い冬型の気圧配置が続く影響で、２５日頃にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがある。特に２２日は強い寒気が流れ込み、東北南部から山陰の日本海側を中心に降雪がさらに強まるといい、気象庁は交通障害への警戒を呼びかける。同庁によると、北海道は２１日、東北と北陸、東海は２５日まで、関東北部と長野県は２１〜２２日と２５日、近畿は２３日まで、中国は２２日まで警報級の大雪の可能性