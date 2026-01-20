『森下直哉写真集 DOPE』（KADOKAWA）が2月2日（月）に発売される。 【画像】SNSで話題の奇跡のイケオジ、初の写真集発売 本書は、SNSで大きな話題を呼んだ実業家インフルエンサー、森下直哉の初となる写真集。同書の出版を記念したお渡し会イベントも2月11日（水）に開催される。イベントでの購入部数によって様々な購入特典も用意されている。 ■著者プロフィール森下直哉1987年生まれ、滋賀県出身の実業家。