現地１月19日、レアル・マドリーのキリアン・エムバペが、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第７節・モナコ戦の前日会見に出席。シャビ・アロンソ前監督について語った。スペイン紙『AS』が伝えている。シャビ・アロンソは今季からマドリーの監督に就任。10日の時点でリーグ戦では14勝３分け２敗で２位につけていた。だが、11日に行なわれたスペイン・スーパーカップ決勝でバルサに２−３で敗北。その翌日にスペイン人