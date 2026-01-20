横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２０日、雪に関する気象情報を発表した。神奈川県内では２１日未明から夜の初めごろにかけて、雪の降る所がある見込み。箱根や丹沢など県西部の山地（標高５００メートル以上）を中心に積雪の恐れがあるとして、路面の凍結や交通への影響に注意を呼びかけている。気象台によると、２２日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、上空に強い寒気が断続的に流れ込む影響で、県内も雪となる