ニットじゃない日の「あったかいシャツ」季節が移ろうこれからも役立つ便利なシャツ。これからは起毛感や厚みでぬくもりを味方につけたアイテムで活性化を。ウールやスエードなど、1枚でさまになる起毛したリッチな素材だから、形はシンプルでも十分。ミニボトムの温度を上げるふっくらウール黒シャツジャケット／HER.ブラウンミニスカート／KBF黒を起毛感のある風合いでマイルドな表情に。見た目にもあたたかい質感がミニスカ