９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵのＭＡＹＡ（マヤ）が２０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。雪国ゆえの独特のルールを明かす一幕があった。今回は「雪国で育った有名人」。石川県白山市出身のマヤは「自宅の前とかに雪がいっぱい積もっちゃったりして、道路とかもご近所さんみんなで雪かきして、皆さんが通れるようにしなきゃいけない暗黙のルールがあるんですけど」と話し出すと