◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが正式に決まった高梨沙羅（クラレ）が合計１８１・１点で１０位にとどまった。列島に最強寒波がおそいめまぐるしく風が変わる悪条件。風に恵まれずに１回目に８７・５メートルと飛距離を伸ばせず１８位とまさかの出遅れ。２回目は９１