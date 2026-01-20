シングル家庭だと特に、周囲のサポートが必要な場面が出てくるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、義理のきょうだいの家族を手助けしたようですが……。こんな投稿が寄せられました。『旦那の姉はシングル。2日間検査入院するから、子どもにご飯を作ってあげてと言われて、作りに行った。高校生の姪っ子に「おかわり」と言われ、「自分でよそって」と言ったら不機嫌になった。その後もずっと不機嫌だし、無視して