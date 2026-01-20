AKB48・小栗有以の2026年4月始まりカレンダー（ハゴロモ）が3月14日（土）に発売される。 【画像】小栗有以、自然体を切り取ったカレンダー発売 今回のカレンダーは、小栗有以の1st写真集「君と出逢った日から」を撮影したカメラマン・細居幸次郎が担当。長年の信頼関係があるタッグだからこそ引き出せた、“今の小栗有以”がたっぷり詰まった一冊となっている。 近所の公園を散歩したり、住宅街を歩い