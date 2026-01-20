¡Ö»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ß¤Ê¤¬¤éÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ÖEXILE¡×¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬É®Ê¸»ú¤òÈäÏª¡£Í­ÃÊ¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿?ÎÏºî?¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢µÈÀîÔè°ìÂçÀèÀ¸¤È½ñ¤­½é¤á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026 ³«Ëëµ­Ç°²ñ¸«¡×¤Ç½ñ²È¤ÎµÈÀîÔè°ì¤È¶¦Æ±¤Ç½ñ¤­¾å¤²¤¿Âçºî¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£Âç¤­¤Ê»æ¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎËÏ½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë