20日（火）の東京は風が強く寒かったです。上空には非常に強い寒気が流れ込んできました。今季最強の寒気、長く居座りそうです。雪雲の予想です。21日（水）日本海側は雪や吹雪で、西日本の日本海側でも雪が降るでしょう。一部太平洋側でも雪の降る所がありそうです。そして、21日（水）夕方から22日（木）にかけて雪の降り方が更に強まりそうです。今回の寒気は長居しますので、23日（金）も雪が降り続き降雪量がかなり多くなるで