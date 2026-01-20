カタールで行われるアミールトロフィー・Ｇ２（２月１４日・アルライヤン、芝２４００メートル）の招待を受諾しているディープモンスター（牡８歳、栗東・池江）が、トム・マーカンド騎手（２７）＝イギリス＝との初コンビで参戦することになった。所属するＤＭＭバヌーシーが２０日、ホームページで発表した。昨年の京都大賞典で７歳にして重賞初制覇。続くジャパンＣでは中団後方からしぶとく脚を伸ばしたものの、１１着に終