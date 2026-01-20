冬型の気圧配置となり、1月20日は午前中を中心に各地で雪が降りました。この冬型の気圧配置が1月21日から強まる見込みで、平地でも大雪となる恐れがあるため交通の乱れに注意・警戒が必要です。 20日は1年で最も寒さが厳しいと言われる大寒。冬型の気圧配置となり、吹雪に見舞われた新潟県妙高市のスキー場では辛味調味料・かんずりに使う“トウガラシの雪さらし”が行われました。【観光客】「今年は今年で雪が降る中、情