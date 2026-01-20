◇サッカー・Uー23アジア杯サウジアラビア大会準決勝日本ー韓国（2026年1月20日サウジアラビア・ジッダ）U−23アジア杯の準決勝が20日、サウジアラビアで行われ、日本は韓国と対戦。前半36分、DF小泉佳絃（20＝明大）が先制点を決めた。前半36分、MF佐藤龍之介（FC東京）の右CKにファーサイドでDF永野修都（藤枝）が頭を合わせた。シュートは相手GKに弾かれたものの、ゴール前に詰めていた小泉がこぼれ球を右足で押し込