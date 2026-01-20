優勝した丸山希の飛躍＝アリオンテック蔵王シャンツェノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子蔵王大会第1日は20日、山形市のアリオンテック蔵王シャンツェで個人第19戦（ヒルサイズ＝HS102メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が合計222.5点で、今季、通算とも6勝目を挙げた。優勝は昨年12月20日の第9戦以来。1回目に101メートルで首位に立つと、2回目は92.5メートルを飛んだ。高梨沙羅（クラレ）は10位、