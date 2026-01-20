神戸市は２０日、２０２５年の神戸市における外国人延べ宿泊者数が、１０月までの累計（速報値）で１１５.３万人に達し、ＫＰＩ（重要業績評価指標）である「１００万人」を突破したと発表した。２５年は神戸空港の国際化を背景に、４月以降の外国人延べ宿泊者数が前年比１５６％で推移しており、増加傾向が続いている。最新の１０月の外国人延べ宿泊者数は、前年同月比１７８％となる１８.０万人泊を記録し、単月の外国人延べ