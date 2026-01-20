◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）は関脇・高安（田子ノ浦）に突き出され、５勝５敗となった。激しい突っ張りを受けながらも懸命に中に入ろうとしたが、最後は踏み込まれて土俵外に追いやられた。２４歳のホープも高安には過去３戦全敗。「強いです。突っ張りをもろに全部受けてしまった」と唇をかんだ。星が五分となって終盤戦へ。目標の自己最高位での勝ち越しに向けて「大